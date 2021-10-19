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嗶哩嗶哩9626獲唱好急升12%　有咩要留意？

股市 18:12 2021/10/19

分享：

嗶哩嗶哩 （09626） 獲大摩唱好今日升勢強，全日跑羸大市股價急升12%，買賣策略如何？有咩要留意？艾德證券期貨聯席董事陳政深於《ET開市直擊》為你分析，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET開市直擊》足本版：港股企穩二萬五 體育用品股成新焦點？（附Time code）

Time code：
00：00 - 大市焦點 恒指下一站睇26000點？ 
01：01 - 外圍大市速覽 蘋果公布業績先跌後回升
01：42 - 港股ADR表現
02：04 - 亞太外圍早段市況速報
02：32 - 英國成為第一個疫情後加息發達國家？美國會跟隨步伐？
06：07 - 未來半年環球政策暫偏向寬鬆 美股前景偏正面
07：22 - 供應鏈未來幾季受中國限電因素影響
08：09 - 首隻比特幣期貨ETF今晚掛牌　Bitcoin值得睇高一線？
10：41 - 上日港股市況
11：56 - 上日恒指解讀　即使破26000點仍未確認升勢？
14：08 - 內地房地產、限電憂慮仍未消除　
16：16 - 觀眾問股：恒指年底目標睇幾多？低位尚未出現？
17：16 - 中共昨召開六中全會　對市場有咩影響？
19：35 - 港股開市前市況速報
20：12 - ET個股推介：中國鋁業 （02600）
21：28 - 體育用品股受惠雙十一？談李寧 （02331） 、安踏體育（二百） （2020）
24：55 - 觀眾問股：李寧 （02331） 現價買上升空間幾多？
26：18 - 航運股大升係見頂定季節性波動？太平洋航運 （02343） 睇高一線？
30：43 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 現價位可買入？
31：36 - 港股早段市況速報
32：38 - 觀眾問股：中國平安 （02318） 現時應止蝕？可換馬醫藥股？
36：25 - 觀眾問股：內銀股可長線持貨收息？談建設銀行 （00939） 、工商銀行 （01398）
39：07 - 新能源汽車板塊可睇高一線？比亞迪 （01211） 係咪買入時機？
43：24 - 獨家消息：傳恒大轉讓長沙灣新盤恆大‧睿峰 合資夥伴接手發展
43：55 - 觀眾問股：洛陽鉬業 （03993） 短期上望空間？
45：38 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 走勢點睇？
47：13 - 觀眾問股：嗶哩嗶哩 （09626） 升逾一成幾時沽？
48：27 - 觀眾問股：置富產業信託 （00778） 中長線收息前景？
50：20 - 觀眾問股：銀河娛樂 （00027） 可重上高位？
52：20 - 觀眾問股：信義玻璃 （00868） 受惠新能源？值得追入？
53：44 - 觀眾問股：福萊特玻璃 （06865） 升勢無以為繼？
55：06 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 前景點睇？
56：06 - 觀眾問股：中升控股 （00881） 短綫點睇？
57：55 - 點解新能源車銷情好會特別利好4S股？
58：56 - 觀眾問股：南方航空 （01055） 4.5買入繼續持貨？
01 ：00：22 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 可中長線持有？
01 ：01：27 - 港股早段市況速報　創科、美團、友邦撐大市
01 ：02：20 - 恒指短綫睇好26000？
01 ：03：03 - 財經日誌提提你
 

欄名 : 3分鐘睇股

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