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港股終升穿50天線收市　惟成交不足要留神

股市 18:05 2021/10/19

分享：

港股高開後升幅擴大，恒生指數收市升377點或1.49%，報25787點，重返50天線之上。不過《iMoney》主編孫運喜指，大市上升惟成交不足，僅1205億元，後市動力能否持續要留神。點擊收看／收聽↓

重溫《ET講股通》足本版↓【按此】

Time code

00：00 - 港股今日市況速覽　友邦、小米跑贏大市
02：08 - 大市上揚　市場有壞消息抗體？
02：49 - 壞消息一：中美經濟數據未如理想
04：07 - 壞消息二：疫情憂慮再燃　英國疫情連續五日4萬宗以上
05：46 - 壞消息三：聯儲局主席鮑威爾股市大跌前拋售大量股票
08：06 - 觀眾問股：中芯國際  （00981）  26.6元有貨可返家鄉？
10：56 - 觀眾問股：福萊特玻璃  （06865）  可重上42.5元？
14：04 - 觀眾問股：吉利汽車  （00175）  前景如何？有回吐壓力？
16：50 - 觀眾問股：銀河娛樂  （00027）  現價可入手？
20：33 - 觀眾問股：兗州煤業  （01171）  走勢如何？
23：06 - 港股收市市況速報　如升到26000點可能有回吐
26：34 - 股票推介：上海實業  （00363）

*《石Sir午市閒談》今日推介比亞迪 （01211） *【按此】

*《ET午市精點》張智威推介中國海外 （00688） *【按此】

*《ET開市直擊》陳政深為你分析新能源汽車前景*【按此】

欄名 : 3分鐘睇市

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