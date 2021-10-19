港股終升穿50天線收市 惟成交不足要留神
股市 18:05 2021/10/19
港股高開後升幅擴大，恒生指數收市升377點或1.49%，報25787點，重返50天線之上。不過《iMoney》主編孫運喜指，大市上升惟成交不足，僅1205億元，後市動力能否持續要留神。點擊收看／收聽↓
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00：00 - 港股今日市況速覽 友邦、小米跑贏大市
02：08 - 大市上揚 市場有壞消息抗體？
02：49 - 壞消息一：中美經濟數據未如理想
04：07 - 壞消息二：疫情憂慮再燃 英國疫情連續五日4萬宗以上
05：46 - 壞消息三：聯儲局主席鮑威爾股市大跌前拋售大量股票
08：06 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 26.6元有貨可返家鄉？
10：56 - 觀眾問股：福萊特玻璃 （06865） 可重上42.5元？
14：04 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 前景如何？有回吐壓力？
16：50 - 觀眾問股：銀河娛樂 （00027） 現價可入手？
20：33 - 觀眾問股：兗州煤業 （01171） 走勢如何？
23：06 - 港股收市市況速報 如升到26000點可能有回吐
26：34 - 股票推介：上海實業 （00363）
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*《ET午市精點》張智威推介中國海外 （00688） *【按此】
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欄名 : 3分鐘睇市
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