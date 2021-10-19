【異動板塊】乳業股普漲　中國飛鶴急升9%

乳業股今日普漲，原生態牧業(01431)升近19%、現代牧業(01117)漲15%，中國飛鶴(06186)漲9%，蒙牛（02319）升2.7%，雅利士國際（01230)漲5.4%，中國聖牧(01432)漲3.6%。

內媒報道，農業農村部數據顯示，去年以來，牛奶的平均收購價格從最低的每公斤3.6元左右，上漲至目前的4.3元附近，一年上漲近兩成。而近日脱脂奶粉期貨價格創下自2014年8月以來新高。市場對乳企提價預期有所加強。

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