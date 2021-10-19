【無綫耳機】蘋果推出第三代AirPods　將不支援部分舊款iPhone、iPad及iPod型號

▲ 據Apple官網顯示，第三代AirPods將不支援部分舊款iPhone、iPad及iPod型號。

備受期待的新款AirPods無綫藍牙耳機終於在蘋果（Apple）第二場秋季發布會亮相，相信有不少用戶計劃入手新耳機。不過根據Apple官方網站顯示，第三代AirPods將不支援部分舊款iPhone、iPad及iPod型號，有意購買新款AirPods用戶要注意喇！

＜＜【蘋果發布會】第三代AirPods售1,499元 HomePod mini新顏色登場

＜＜【蘋果發布會】新14吋MacBook售15,999元起 搭載兩款新自家芯片M1 Pro、M1 Max

據Apple官網指出，由於第三代AirPods部分功能需運行 iOS 13或iPadOS系統，因此該設備將不支援 iPhone 6、iPhone 6 Plus和iPhone 5s、iPod Tocuh（第六代）、iPad Air（第一代）、iPad mini 3以及iPad mini 2型號設備。

AirPods 3採用H1晶片，可提供最長30小時電池續航力，並支援空間音訊、杜比全景聲及皮膚感應器等功能。產品售價為1,499港元，現時用戶可透過官網及Apple Store app訂購，產品將於下周二（26日）起發售。

責任編輯：李寶如