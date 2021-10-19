【財務管理】交易額逾10億港元 金融科技商Reap聯同Visa合作推中小企智能公司信用卡

金融科技公司Reap今日（19日）宣布，聯同Visa合作，推出多用途公司信用卡Reap Card，旨為中小企解決財政困局，獲短暫現金流，以應付各類型開支繳付，包括出糧、交租等，以及實現拓展計劃。

其共同創辦人郭大任表示，中小企以傳統方式申請融資費時，加上信貸審批要求嚴格，曾有三分之一中小企表示在需要資金時，難以獲得短期貸款。他指，由申請至獲批信用卡，均於網上處理，中小企只需提供相關業務資料及文件，以證明其發展潛力，便可申請該卡，並獲短期即時信貸發展業務，惟信用卡僅提供全面數碼化方式繳付任何公司款項，如以轉數快方式支付部分不接受信用卡付款款項。

現時Reap Card不設年費及手續費，並具有自動支付分類及對帳功能，除了實體公司信用卡，用戶可自行設立無限張虛擬或實體附屬卡予員工，亦可設定每張信用卡的簽帳限額。

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由成立至今，公司現時已有過萬名客戶，交易額達10億元，當中從事銷售及批發客戶佔整體的六至七成，他又提及，公司去年獲得最新一輪融資，並表示除了專注發展香港及新加坡市場外，他並冀望未來進一步將業務拓展至澳洲、日本及馬來西亞等地，又認為上述國家目前仍欠缺對中小企的支援，看好其業務潛力龐大。

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責任編輯：潘曉豐