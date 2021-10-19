【大行點睇】大摩指周大福負面因素多予「減持」評級　建議投資者逢高賣出

摩根大通發表報告，將周大福(01929) 評級由「中性」降至「減持」，目標價維持13.5元。該行相信，市場對集團盈利增長的預期是過於樂觀，無法支撐其過高的估值(一年預測市盈率為24倍，對比同業僅單位數至10倍)，集團上半財年的盈利增長亦未必如預期般強勁。

摩通估計周大福未來兩季面對的負面因素會多於正面，包括珠寶類產品銷售趨勢走弱、黃金類產品及開店的基數較高、競爭劇烈及消費者情緒轉弱。該行建議投資者逢高賣出，對於長期看好周大福的投資者，則應等待更好的買入點。

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