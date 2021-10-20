美女記者訪問動作多多 俄媒猛轟「色誘普京」

俄羅斯總統普京2014年離婚後，一直未有再婚，感情狀況深受關注。普京近日接受美國媒體訪問，多次稱讚採訪美國女記者「漂亮」，但質疑其工作能力。涉事美國女記者更被俄羅斯媒體批評，試圖利用身體語言與普京調情，分散其注意力。

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普京（Vladimir Putin）上周三（13日）在俄羅斯首都莫斯科出席論壇，期間接受美國CNBC女記者甘布林（Hadley Gamble）直播採訪，討論關於俄羅斯向歐洲供應天然氣議題。普京在採訪期間，數度稱讚甘布林「美麗」和「漂亮」。

甘布林於採訪中質問普京，俄羅斯是否曾通過減少天然氣供應以推高價格，普京堅決否認指說法「完全胡說八道」。

訪問片段

當甘布林詢問，鑒於俄羅斯對天然氣危機反應緩慢情況下，歐洲為何能信任俄羅斯為可靠能源供應商時，普京向住男性觀眾表示，「我向漂亮美麗的女性講述一件事，但她立即告訴我相反的情況，似乎沒有明白我的說話」。

甘布林立即反駁指自己明白，普京亦重申天然氣供應已經增加後再次質疑，「我的說話是否真的如此難以明白，你真的明白我想表達的意思？」

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俄羅斯媒體《俄羅斯一台》（Rossiya 1）主持人、被外界稱為普京「喉舌」的基謝廖夫（Dmitry Kiselyov）事後引述肢體語言專家，批評甘布林「竭盡全力利用身體語言」嘗試與普京「調情」，包括將腳尖指向普京、轉動手中的筆、整理頭髮和輕微伸出舌頭等。

基謝廖夫表示，甘布林表現大膽，公開地將自己定位為性感尤物（sex object），完全不擔心會被女權主義者批評。

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甘布林上周四（15日）在個人社交平台Instagram上載一張手持俄羅斯報章，笑著手指採訪報道新聞圖片表示，圖片影到了她的最佳角度，並標籤「女性主義」和「俄羅斯」。

她周日（17日）又再上載一張印有普京樣貌，並寫著「太漂亮！」（Too Beautiful）的蛋糕指，自己擁有及最好的朋友。

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責任編輯：李俊儀