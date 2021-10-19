【大行點睇】嗶哩嗶哩大升12%　大摩預計第三季收入或超指引上限水平

摩根士丹利發表報告，料嗶哩嗶哩(09626)(美：BILI) 今年第三季收入52.9億人民幣，按年升64%(按季升18%)，優於指引上限水平，同時符合市場預期，受益於用戶增長及非網遊業務所帶動，該行對公司2021年至2022年預測大致維持不變。



該行估計嗶哩嗶哩今年第三季月活躍用戶數(MAU)按季升13%至逾2.6億戶，相當於按年增長超過30%，主要受惠更佳內容推送及季節性因素所帶動。

該行維持對嗶哩嗶哩美股「增持」評級及目標價100美元，相當於預測市銷率6倍。

大行對嗶哩嗶哩評級及目標價：

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