【筍工推介】民眾安全服務處請活動主任 月薪2.5萬 主要職責一覽

民眾安全服務處請活動主任，月薪25,545元，除了基本的學歷條件外，還需在民防、青少年服務或舉辦戶外活動方面具備1年全職或2年兼職工作經驗，主要統籌招募青年和不同種族人士成為民安隊隊員的工作。職位將按非公務員合約條款聘任，為期1年。當合約屆滿後，視乎屆時民安處的服務需求及受聘者的工作表現而決定是否獲續聘。職位可能需要在星期六、星期日、公眾假期、非辦公時間或惡劣天氣下工作，同時可能需要在訓練營地、戶外及郊外地方工作。而申請人如獲取錄，須加入民眾安全服務隊成為該輔助部隊隊員。有關職位須不定時工作，包括晚上、周末和公眾假期，並須要穿著制服。有意人士請於10月28日前申請。

入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請人可透過公務員事務局網站遞交申請。申請人亦可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取申請表格﹝通用表格第340號（3/2013修訂版）﹞。該表格也可從公務員事務局網站下載。

填妥的通用表格第340號（3/2013修訂版）須於2021年10月28日或之前（以郵戳為憑）送達九龍油麻地渡華路八號民眾安全服務隊總部總務室，信封面須清楚註明「申請活動主任職位」。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至民安處，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。未填妥或逾期遞交的申請和以傳真或電郵方式遞交的申請概不受理。

申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約八至十個星期內接到通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：九龍油麻地渡華路8號(402室)民眾安全服務隊總部總務室

查詢電話：3651 9372

截止申請日期(日/月/年)：28/10/2021 23:59:00

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責任編輯：羅浩濂