【潛力股精選】孫運喜：上海實業（00363）

內房股現時估值低，，iMoney主編孫運喜認為大市喘定，恒指向上望空間不大，建議買入上海實業 （00363） ，想知買賣策略？立即點擊收看／收聽。

重溫《ET講股通》足本版：孫運喜：壞消息抗體？（附time code）（第二版︰加入文字內容）

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00：00 - 港股今日市況速覽 友邦、小米跑贏大市

02：08 - 大市上揚 市場有壞消息抗體？

02：49 - 壞消息一：中美經濟數據未如理想

04：07 - 壞消息二：疫情憂慮再燃 英國疫情連續五日4萬宗以上

05：46 - 壞消息三：聯儲局主席鮑威爾股市大跌前拋售大量股票

08：06 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 26.6元有貨可返家鄉？

10：56 - 觀眾問股：福萊特玻璃 （06865） 可重上42.5元？

14：04 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 前景如何？有回吐壓力？

16：50 - 觀眾問股：銀河娛樂 （00027） 現價可入手？

20：33 - 觀眾問股：兗州煤業 （01171） 走勢如何？

23：06 - 港股收市市況速報 如升到26000點可能有回吐

26：34 - 股票推介：上海實業 （00363）