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【消費熱話】CHANEL限購新措施打擊代購 熱門手袋款只能買一個

理財智慧 17:35 2021/10/19

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法國品牌CHANEL疫情期間曾多次加價，繼對一次將「袋王」CHANEL Classic Flap Bag加價逾8千元至超過6萬港元後，最近更宣布，10月起於英國及韓國地區施行限購政策，每位顧客只能從熱門款手袋「Classic Flap Bag」和「Coco Handle」當中2選其1，購買其中一個。同時Chanel小皮具都有限購措拖，每位顧客每年不得購買超過3件相同貨品。

根據英國時尚媒體《TFL》報道，CHANEL為鞏固其品牌於名牌市場的地位，以推行限購措施，打擊代購活動，雖然香港暫時未受影響，但限購令供應減少，相信熱門手袋的價格在二手手袋的市場中愈來愈貴。

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責任編輯：龍紀瑩

 

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