【Bitcoin】美國首隻比特幣期貨ETF今掛牌　比特幣概念股靠穩

美國首隻比特幣期貨ETF（Bitcoin ETF）ProShares比特幣期貨ETF（美：BITO）掛牌前夕，比特幣價格造好，觸及6個月高位，曾升1.5%高見62,991元。比特幣概念股盤前則靠穩。虛擬貨幣交易平台coindesk（美：COIN）盤前暫升0.4%、持大量比特幣的MicroStrategy （美：MSTR）現升0.4%；Tesla（美：TSLA）現升1%。

比特幣投資信託（美：GBTC）、以太坊信託（美：ETHE）、以太幣基金（美：ETCG）、數字大盤基金（美：GDLC）、Osprey比特幣信託（美：OBTC）、灰度萊特幣信託（美：LTCN）及灰度比特幣現金信託（美：BCHG） 則未有盤前交易。

根據coindesk 數據，比特幣現升1.4%，最新報62,463美元，為4月創下64,895美元歷史新高以來最強水平。以太幣則跌0.1%至3,810美元。

有分析師指出，ProShares比特幣期貨ETF 不會直接投資於比特幣，而是投資於芝加哥交易所期貨，可能不會對資金流產生任何直接影響。不過，也有投資者認為，ETF推出對現貨比特幣始終有利。

除了 ProShares比特幣期貨ETF，外電報道，納斯達克交易所周五已批准Valkyrie 比特幣策略 ETF 掛牌；另外全球最大的數字貨幣管理公司Grayscale 亦正計劃將旗下Grayscale Bitcoin Trust 轉變為現貨比特幣 ETF。

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