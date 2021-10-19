LYOS最快周內上樓書　緊接月底前公布價單　「層層叠趣」花園複式戶有幾「趣」？

#LYOS為長實（01113）旗下即將登場的洪水橋新盤，項目位於政府銳意發展的「北部都會區」內，亦為該區首個推山的全新樓盤。長實集團高級營業經理楊桂玲稱，#LYOS爭取本周內上載項目售樓說明書，有機會下周開放示範單位及緊接公布價單。

她續指，項目僅設51伙花園複式戶，屬三房套間隔，實用面積由778至806平方呎不等，附有花園、平台及頂層天台，將之命名為「層層叠趣」。她解釋，「層層叠趣」意指花園複式戶引入「立體空間」概念，每層皆有戶外空間，如地下外連花園、1樓連平台及可通往天台，住戶可善用每層空間進行多元活動。

楊桂玲又指，由於此類戶型區內供應稀少，集團將會採取惜售策略，以招標形式出售上述戶型單位，價錢會參考豪宅及洋房造價。至於以價單形式推出的單位，首批將不少於69伙，而示範單位將設於紅磡置富都會9樓，備有一房及兩房的清水及經改動示範單位，或可於下周開放。

資料顯示，#LYOS共提供341伙，其中51伙為命名為「層層叠趣」的三房套花園複式戶，其餘290伙則為分層單位，戶型設一房至兩房，實用面積202至482平方呎不等。項目位於洪水橋洪元路2號，預計關鍵日期為2023年9月30日。

延伸閱讀︰長實大搞噱頭 洪水橋新盤命名「#LYOS」 到底有何意思？【下一頁】

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