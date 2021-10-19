【人幣滙價】專家料人民幣升浪未完 年底前再挑戰6.3

▲ 人民幣滙價今天逢關破關，升破3大心理大關，包括6.42、6.41及6.4。

憧憬人民銀行不急於降準等，加上美元回吐，人民幣滙價發威，離岸價（CNH）及在岸價（CNY）今午（10月19日）升穿6.4心理大關，離岸價乍現6.3923，在岸價則收報6.3998逾4個月新高。專家指，人民幣升浪未完，年底前有機會再挑戰6.3年內新高。

綜合一眾名家對人民幣的最新預測，如以今年底目標價計，以光大新鴻基策略師黄俊能的6.35為最牛，其次是花旗的6.4，信銀國際的6.45緊接其後。

分析指，人民幣轉升的主因有3，包括：（1）降準的逼切性驟減：中央多次強調內房危機的風險可控，市料11月8日六中全會後有更多其他挺經濟措施推出；（2）人民幣產品湧現：除了跨境理財通外，且受惠明天（20日）國家財政部來港發行60億元（人民幣，下同）國債，年底前再推餘下60億元國債。上商研究部主管林俊泓預期，明天標售的10年期國債，中標的票息率約2.5厘，遠較同期美債約1.6厘高；（3）國債入富：市料富時指數公司於10月29日正式把國債納入主流國際債券指數，首年料吸引逾千億美元來華掃債。

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花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖準確預測內地第3季GDP升4.9%，他回應本報查詢指，維持對人民幣3個月內預測6.3，未來半年到一年見6.45，長線目標則為5.6。

陳正犖補充，因應內地最新的限電措施及內房企業的信貸危機，遂把今年第四季GDP預測降至4.5%，全年增長預測為8.2%，明年GDP亦只升4.5%。正因經濟壓力加劇，變相令內地有機會擴大寬鬆政策，內地或提前至本月再調低存款準備金率50個點子，又可能會將2022年部分按揭貸款額度，提早至2021年第四季度發放。再者，還看到2022年中期借貸便利利率（MLF）或1年貸款市場報價利率（LPR），有機會調低0.25厘。此外，內地又可能進一步加快實施財政政策，以促進基建投資。

而星展香港財資市場部董事總經理王良享今天對媒體說，內地的貿易盈餘、以致海外直接投資持續湧華，支持人民幣高企，料年內或有機上試6.3新高。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪