印度疫苗證明有莫迪相惹不滿 民眾請願替換

不少國家會就民眾的新冠肺炎疫苗接種狀況，發放證明以茲核實，但印度有民眾卻十分不滿疫苗證明，因為當中印上總理莫迪的照片。民眾認為印度政府將莫迪的照片印在疫苗證明侵犯公民的私人空間，指摘做法違憲。民眾希望要一張沒有莫迪頭像的疫苗證明，當地喀拉拉邦的法院將於下周聽取請願。

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現年62歲的印度民眾彼得（Peter M）是當地主要反對黨成員，他指摘疫苗接種證明印有總理莫迪（Narendra Modi）的做法違憲，認為做法侵犯公民私人空間，亦違反民眾所擁有的基本權利。彼得要求莫迪立即停止錯誤、可恥的行為，將頭像從疫苗證明中移除。

由印度衛生部發出的疫苗接種證明除了印有民眾個人資料外，亦同時印有莫迪的照片，照片旁邊印有「團結一致，印度將打敗COVID-19。」的信息。

初級衛生部長帕瓦爾 （Bharati Pravin Pawar） 於8月表示，莫迪的照片及標語是希望鼓勵民眾接種疫苗後，仍時刻緊記遵從相關規定對抗疫情。

但彼得對此並不苟同，認為莫迪透過疫苗接種計劃作個人宣傳工具，更強調自己以每劑10美元的價格在私人醫院打針，為什麼要看到莫迪的樣子出現在自己的疫苗證明。

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喀拉拉邦（Kerala）高等法院將於下周聽取彼得的請願，並要求聯邦及州政府在兩周內作出回應。

另一方面，當地反對黨議員亦批評莫迪做法，部分由反對黨統治的地區更將莫迪換成地方首長的照片， 甚至建議莫迪應該將照片放在死亡證明。

疫苗證明內的莫迪照片亦對部分出遊民眾帶來影響，有媒體報道指，印度有民眾由孟買前往倫敦，當出示疫苗證明時，入境人員質疑照片與面前之人不同，被認為有欺詐之嫌。

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責任編輯：郭麗明