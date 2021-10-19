【Apple】一塊布賣149蚊 點解可以賣咁貴？

Apple（蘋果）於本港時間今日（19日）凌晨1點舉行第二場秋季發布會「Unleashed」，公布AirPods 3、HomePod mini及新14吋MacBook Pro等產品。與此同時，Apple更於官網推出一塊售價為149港元的擦拭布，引起網民熱烈討論。

Steve Jobs逝世十周年 Apple發布影片悼念 【下一頁】

這款擦拭布並未於Apple發布會亮相，但根據Apple官網資料，這款擦拭布是以柔軟及不會造成磨損的物料製成。

▼ 點擊圖片放大 +2

擦拭布的外觀符合Apple產品一貫風格，僅於右下角印上Apple商標。Apple指這款布可安全有效清潔任何Apple產品的熒幕，包括iMac可選配的nano-texture 玻璃。

Apple未有説明這款擦拭布的尺寸，而這款產品並無現貨需要預訂。Apple香港官網顯示，如用戶於今日訂購這款產品，最快也要到下月17日才能收貨。

歐盟將要求電子設備充電器改用Type-C 遭Apple反對 【下一頁】

美國科技網站CNET指，Amazon網站上的36件超細纖維清潔布一套僅售18.86 美元（約147.1港元）。與同類商品相比，Apple這款擦拭布價格絕不親民。

但CNET笑言，這款擦拭布應該是Apple近年向後兼容性最強的一款產品，包括iPod Nano、Pro Display XDR、第1代Apple Watch、iPhone SE等產品都能兼容。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲