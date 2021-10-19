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【飛行汽車】小鵬、五源、IDG領投飛行汽車小鵬匯天A輪融資　涉5億美元

股市 17:07 2021/10/19

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【飛行汽車】小鵬、五源、IDG領投飛行汽車匯天Ａ輪融資　涉５億美元

小鵬汽車 （09868） 、五源資本（前稱晨興資本）、IDG資本領投飛行汽車研發商「小鵬匯天」A輪融資，其他跟投投資者包括紅杉中國、鐘鼎資本、GGV紀源資本、高瓴創投以及雲鋒基金。據公開資料，小鵬匯天是次融資為亞洲低空載人飛行器企業中，單筆最大額融資。

小鵬匯天是小鵬汽車生態企業，目前集中研發消費者向（to C）的飛行汽車產品，而非大部分eVTOL（電動垂直起降）企業傾向於企業向（to B）探索空中出行服務。

小鵬匯天於2013年開始涉足載人飛行器領域，到目前為止，已成功研製出5代智慧電動載人飛行器產品，最新團隊總人數接近500，其中研發人員占比超80%。

小鵬匯天總部位於廣州，並在北京、深圳、上海、美國矽谷設有研發中心和實驗室，在廣州番禺海鷗島飛行基地研發試飛、符合性驗證試飛。

小鵬匯天總裁趙德力在A輪融資後表示，下一代飛行汽車將真正實現飛行器與汽車的耦合，既能在陸地上跑也能在空中飛，並有望在2024年正式跟公眾見面。

小鵬汽車董事長CEO何小鵬表示，小鵬正佈局「跑、飛、行」的智慧交通大生，會探索更高效、更安全、並符合碳中和的全新出行和生活方式。

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