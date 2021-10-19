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【加密貨幣】首個比特幣ETF本日上市　分析預年底價格可升至16.8萬

股樓投資 18:02 2021/10/19

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首隻與比特幣掛鉤期貨ETF將於周二（19日）推出，這個由基金管理公司ProShares發行的ETF會在紐約證券交易所開始交易，代碼為「BITO」，管理費為0.95%，為加密貨幣行業創下里程碑。

ProShares 行政總裁Michael Sapir在周一（18日）表示，相信有許多投資者一直期待推出一個與比特幣掛鉤的ETF，「BITO」將向擁有證券賬戶的投資者購買，用戶亦不需要擔心監管和安全的問題。

【加密貨幣】MSCI稱加密貨幣風險開始「蔓延」 當中包含7.1兆美元股票　【下一頁

根據Coindesk的數據，比特幣在周二價格報62,228.29美元。許多投資者正在關注比特幣本周是否會升至64,800美元以上的歷史新高。

Fundstrat Global Advisors創辦人Tom Lee 表示，比特幣的ETF推出有助促進更多投資者加入比特幣市場，第一年可能吸引超過500億美元資金流入。其團隊給比特幣的年底目標價為10萬美元，不過他表示升到16.8萬美元也可以想象。

另外，市場預計本月還會有3隻與比特幣掛鉤期貨ETF上市。

【延伸閱讀】第4季 值得吸納的10大新經濟股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

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