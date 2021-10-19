【周末去好處】動漫迷有福了！全港首個「TAMASHII FIGURE FES 2021 - TAMASHII一番街」展覽進駐朗豪坊

朗豪坊今年和TAMASHII NATIONS再度合作，由即日起至11月12日，設置全港首個ROBOT魂ver. A.N.I.M.E.高達Figure展 「TAMASHII FIGURE FES 2021 - TAMASHII一番街」，同場還有特設期間限定店，出售多款超人氣Figure產品。

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今次展覽焦點在於ROBOT魂ver. A.N.I.M.E. 為上色完成品可動高達Figure系列，亦展示超過80款人氣機體，現場更設有Figure試玩體驗活動。同時，朗豪坊4樓通天廣場搖身一變成富有日本特色的街道，再把動漫元素融入設計，猶如置身日本動漫街！每個展區均富有日本風格，街道入口招牌、鐵道車站及戶外小食店「屋台」等拍照位，讓大家邊打卡邊欣賞Figure，更可以選購心水「手信」。

此外，現場亦會設置《MARVEL》系列展區，分別展出MARVEL宇宙的不同系列，MARVEL迷萬勿錯過！

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責任編輯：潘曉豐