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【大灣區航空】大灣區航空CEO：疫情令航空公司起跑線相同　年底前聘約150人

Hot Talk 16:46 2021/10/19

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【大灣區航空】大灣區航空CEO：疫情令航空公司起跑線相同　年底前聘約150人

內地富豪黃楚標牽頭成立的大灣區航空正在申請空運牌照，大灣區航空行政總裁丘應樺接受彭博訪問時表示，大灣區航空目標是覆蓋香港、澳門及廣東省直轄市的8600萬人口，「我們從頭開始，所以沒有任何負擔或包伏，而疫情令所有航空公司的競爭力相若」。

丘應樺指，現時所有航空公司都位處同一條起跑線，大灣區航空會較傳統航空公司如國泰航空 （00293） 更加敏捷及靈活，當業務恢復時，「我們可以輕鬆追上，並不會落後於人」。

大灣區航空率先大曬空姐制服【下一頁】

他續稱，投資一家航空公司的成本非常大，大灣區航空的投資者黃楚標是深圳發展商，對公司有非常強大的財政支持，而且黃楚標在內地的人脈關係，有助大灣區航空發展，相信北京香港航線會是首航的最佳選擇。

「大灣區航空會是一家價值型航空公司，介乎廉航與傳統航空公司之間。」丘應樺透露，航班的椅背不會設有電視，客人需要使用應用程式去為旅程計劃，包括訂購機上餐酒或其他食品。

國泰航空上月載客逾13萬人次　載貨量疫情以來新高【下一頁】

丘應樺表示，本港大部分機師及空中服務員都來自國泰航空及香港航空，大灣區航空目標於年底聘請約150名員工，「我們的計劃相當進取」。

大灣區航空於月初獲得了航空營運人許可證，目前正在申請空運牌照。現時大灣區航空已租用3架波音737-800客機，並計劃將航機數目於2026年前增至超過30架。大灣區航空原本希望於10月1日國慶日首航。

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