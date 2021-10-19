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【Google】智能手錶Wear OS 2系統出錯　用戶無法使用部分語音助理功能

科技 16:42 2021/10/19

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不少Wear OS 2用戶反映，Google Assistant再次出現問題，無法正常使用部分功能。

Google最近正式推出Wear OS 3智能手錶系統，並應用於新款Galaxy Watch 4產品。不過，近日有不少Wear OS 2用戶反映，Google Assistant再次出現問題，更無法正常使用部分功能。

＜＜【Android】Google為Android裝置設「官方分級」！　用戶可查看等級購買手機

＜＜【方便搜尋】簡化搜尋頁面？　Google搜尋將引入「連續滾動」功能

社交平台Reddit用戶發文表示，搭載Wear OS 2系統的Google Assistant功能出錯，包括Fossil及Mobvoi智能手錶產品。例如用戶無法使用Google助理詢問路線、透過SMS 或WhatsApp發送短訊等，甚至無法使用語音助理撥打電話，但與智能家居相關的指令及查詢功能仍然正常。有部分用戶反映，重新啟動裝置可暫時解決上述問題。

早於本年2月份，Wear OS系統Google語音助理功能已持續數月出現故障，當時官方並沒有及時作出回應。及後有大批用戶透過官方頁面及Reddit進行錯誤回報，隨後Google才會作出正式回應。

責任編輯：李寶如

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