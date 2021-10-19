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【溫股知新】點揀銀行股 唔駛亂咁估

iMTV＋ 18:21 2021/10/19

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其他股評時段請立即收看足本重温
2:10 港股不明朗因素
3:30 債息升 利好銀行股
4:45 收水陰影及業績期
6:00 914
8:15 2600 中國鋁業
9:15 669 創科
10:50 1801 信達生物
13:00 11 恒生銀行
15:00 1083
16:28 726
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19:30 3309
20:30 3868 868
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28:20 銀行股大比併
31:15 郵儲行策略
 

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