【英國經濟】三分之一英國音樂工作者　新冠疫情下失去工作

▲ 新冠疫情打擊英國的音樂行業，導致流失三分之一的工作崗位（新華社圖片）

一間英國的貿易機構表示，新冠疫情大力打擊英國的音樂行業，導致流失三分之一的工作崗位，希望政府可以提供支持，幫助音樂行業復甦。

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UK Music的年度報告中表示，新冠疫情下難舉行實體演唱會，不少工作室要關閉，導致從業人員從2019年的19.7萬個下降至2020年的12.8萬個，整體下降35%。

根據This Is Music 2021的報告，在沒有得到政府幫助下，行業失去了大約6.9萬個工作機會，四分之三的人員為自僱人士。音樂產業對英國經濟的貢獻也從2019年的58億英鎊（約622億港元）下降到2020年的31億英鎊（約332億港元），下降了46%。出口下降23%至23億英鎊（約246億港元）。

UK Music行政總裁Jamie Njoku-Goodwin表示，在過去18個月，新冠疫情對英國音樂行業來說極具挑戰性，該行業的價值蒸發了數十億美元，我們期望復甦的來臨。

UK Music呼籲政府推出稅務優惠和促進就業措施，幫助音樂家和工作人員處理英國退歐後，在歐洲大陸巡演所涉及的文書工作和額外費用。還希望永久降低門票和現場音樂活動的增值稅 (VAT) 稅率，為音樂出口以及音樂教育和個體經營者提供更多資金和支持。

英國政府在2020年3月實施第一次全國封鎖後，宣佈設立20億英鎊（約214億港元）的文化復興基金，以幫助博物館、電影院、劇院、電影院和藝術場所。

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責任編輯：陳明俊