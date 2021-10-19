【職場熱話】打工仔批見工面試內容太離地 要求降低考核標準 網民:可能只有你覺得難

不少大學生在畢業後求職也需經過幾輪的面試才能過關，當中可能要你進行即席演講或是資料分析，不知道有沒有人認為這些面試的內容和過程過於苛刻呢? 近日有網民於網上討論區發文，指自己的職位平日需負責構想面試內容，但卻連他也認為有很多內容其實很難，若沒有充足準備，根本難以回答。

他指，面試內容多數有即席演講或是資料分析，即席演講通常會給面試者1分鍾的準備時間，然後要其進行3-5分鍾的中文或英文演講；而資料分析則要求你在數分鍾看完資料後，需講4分鍾的英文。他認為這兩類面試形式根本太難，因常人難以在短時間及高壓的情況下進行分析和演講，而且單憑網上資料也難以對公司有全面的了解，所以對求職者而言，也算苛刻。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「面試官就是希望看看你的組織能力才要求進行即席演講。」，「只是你自己覺得難。」，「政府工便最喜歡考這些。」，也有人，指「最可怕是人工只有萬頭。」，「難沒有所謂，最重要是對手也覺得難。」，「所以做地盤也好過做文職。」。

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另有網民，指「如果那一間公司人工不低，又有規模的話，那麼一定有很多大學生去求職，若不是問一些有難度的問題，又如何在眾多學歷差不多的求職者中分出高下?」。

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責任編輯：關海儀