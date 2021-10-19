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【職場熱話】 面試者稱來年目標晉升為面試官 被批好高鶩遠遭否決 網民:真是太不知天高地厚了

理財智慧 18:10 2021/10/19

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做人有自信當然是一件好事，但過於自信則可能會使人反感。 近日有網民於網上討論區發文，指自己公司來了一位女面試者，其在面試初期表現良好，但後來卻因在進行對答時過於自信，而讓上司覺得她好高鶩遠，因而失去了工作機會。

樓主經歷：

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【職場熱話】打工仔遇上無能同事難合作  向上司反映無果感煩惱  網民：既來之 則安之 【下一頁

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「可能她真的有實力，但卻還不知天高地厚，即使她內心真的這樣想，也不能說出來。」，「她真是太沒有腦子了!」，「太過誠實也是錯。」，也有人，指「她也不能稱上好高鶩遠，最多是有一點古怪。」，「她太不知世面了。」。

另有網民，指「有時候真不知該怎樣答才是對的，對於太有野心的人不滿意，對於沒有野心的人，又說其只懂循序漸進，沒有責任心，做人真難。」。

 

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責任編輯：關海儀

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