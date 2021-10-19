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【人幣定存】6個月人幣定存最高息2.8厘 中小行勁加息迎戰理財通

16:36 2021/10/19

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大眾銀行今天全面加人民幣定期存款息，包括3個月、半年及1年皆有2.4厘。

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全城期盼的跨境理財通終於啟動，以港人在內地已擁有約100萬個帳戶計，若符合資格，可隨時調資大灣區北上做定期存款，而中小行為迎戰此一商機，今天（10月19日）暫有兩間銀行加人民幣定期存款息，包括大眾銀行全面調升短中長息，3個月及半年人幣定存年息勁加0.3厘、新息率至2.4厘，跟一年期看齊。華僑永亨更兩連加，目前其最高息為半年期人幣定存，年息累升0.15厘至2.55厘。專家預期，面對因理財通開通而成的競爭，料中小業界的加息空間較大。

人幣定存經新一輪調息浪，現時以短中長息相同者衡量，富邦以2.8厘居首，但其起存額為等值30萬港元，且須擁100萬港元定存的理財戶等附帶條件。相反大眾的入場費僅須1萬元（人民幣，下同），而騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 及工銀亞洲有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）的入場費更低至1元，兩間銀行齊享年息2.4厘，堪稱低門檻最高息。

大行突搶港元定存【下一頁

不過，招商永隆今天卻微減半年定期存款年息0.05厘、新報2.8厘，跟富邦看齊膺高息王。比併大小行，眼下3個月人幣定存年息以恒生 （00011） 及富邦的2.8厘呈雙冠王。一年期卻由富邦的2.8厘息率獨霸冠軍榜，一個月也是這台資行的4.88厘年息居首，兩年期息率則是招商永隆的2.8厘稱王。惟論及冠絕全城的人幣定存息率，則以南商的7天享13.88厘年息最高。

此外，展望人民幣兌美元的滙價，光大新鴻基外滙策略師黃俊能回應本報查詢指，由現時至今年底，預期離岸人民幣的高低位介乎6.35至6.55 ； 年底目標價為6.35。

上述中資專家對人民幣的年底預測，暫為市面最牛預估，較花旗的6.4進取。花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖昨晚回應本報查詢指，維持3個月內人民幣見6.4，未來半年到1年再上試6.35，長線目標為5.6。

一文看清各銀行理財通產品及開戶方法【下一頁

而黃俊能拆解對人民幣樂觀看法，中央致力維持經濟發展平穩有序，人民銀行亦會適時靈活運用多種貨幣政策工具，投資環境相對較為穩定。雖然近期經濟增長勢頭略為減弱，但未有改變內地整體經濟領先全球的基本面，相信有利資金繼續流入人民幣，預期美元兌人民幣於年終前有機會再次測試今年高位約6.35。

但黃俊能提醒風險因素，美國經濟數據若優於巿場預期，令提早加息的機會升溫，美元將受支持、而限制人民幣升勢。另外中美貿易關係仍要密切留意，任何令雙方關係轉差的消息均會影響人民幣的走勢。

今午在岸價兌美元暫報6.4137，而3個月至一年的離岸人民幣拆息高企在3.3厘或以上，後市仍緊盯11月8日召開的六中全會，憧憬或為內地調控樓市等經濟指標作定調。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

華僑永亨銀行 大眾銀行 人民幣 人民幣定期存款 定期存款

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