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【職場熱話】30歲金融界打工仔望轉行 卻連普通文職也沒人要 網民：重點是要認清自己方向

理財智慧 18:11 2021/10/19

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俗語有云，人三十而立，但若然人到了30歲才想轉行，又該如何是好呢？近日有網民於網上討論區發文，指自己經已30歲，一直想轉行，但無奈卻沒有方向，而現時即使他想找一份月入1萬多的文職，也遲遲沒有回音，沒有人要聘請他，他因而感到十分迷惘，不知如何是好。

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【職場熱話】打工仔拒絕同事聚會  被篤背脊不合群感無奈  網民：不用怕別人背後說你 下一頁】 

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「 一個人廢與不廢，不一定是和錢掛勾的。」，「若想轉行，一定要由低做起，需累積經驗，人工才會加。」，「人到了30歲是很難再轉行的。」，也有人，指「要試的時間經已過了，倒不如在本來的行業努力向上爬還好得多。」，「你自己也不知道自己的方向，別人很難幫你。」。

另有網民，指「其實很多有很大抱負的記者、編輯月薪也只是1萬多，但他們也不會認為自己很廢，只要有理想，目標清晰，最終還是會有人賞識的。」。

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責任編輯：關海儀

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