▲ 【恒大3333】恒大地產再兌付境內債「20恒大05」利息 涉約1.2億人幣

中國恒大 （03333） 錯過多筆美元債利息，但恒大再完成兌付境內債利息。外電引述知情人士報導稱，恒大旗下恒大地產周二（19日）已兌付「20恒大05」1.2億元（人民幣，下同）利息。「20恒大05」發行總額為21億元，票面利率為5.8%，於2025年10月18日到期。

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有消息人士指，支付境內債利息表明恒大需要將有限的流動性優先用於境內市場，而且美元債違約不會觸發在岸債券的交叉違約。

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恒大地產上周五發布債券付息公告，稱將於10月19日支付「20恒大05」利息，與9月另一期債通過場外方式協商解決方式不同，集團表示將在是次付息日兩個交易日前，將派息資金足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，並委託後者派息。

恒大上月的人民幣債券場外解決後沒有細節公佈，隨後多期美元債利息未能按時支付，儘管仍處於30天寬限期內，且其擔保的另一筆境外債券本息也未能按期兌付。

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編輯：袁諾曦