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【FinTech】Reap夥拍Visa推出智能公司信用卡　解決中小企短期融資問題

股市 16:51 2021/10/19

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【FinTech】Reap夥拍Visa推出智能公司信用卡 解決中小企資金問題

金融科技公司Reap夥拍Visa（美：V）推出多用途公司信用卡Reap Card，Reap共同創辦人郭大任表示，希望以一張智能信用卡幫助中小企業繳付公司各類型開支，將現金開支如支薪、交租變成信用卡款項。郭大任指，企業的財務狀況是其發展關鍵，希望透過一系列Reap產品，從公司信用卡到支付管理丶發票和融資服務等各方面，為中小企提供短期信貸，幫助他們節省管理開支丶財務規劃和分析時間。

Reap表示，中小企過去以傳統方式申請融資時，往往受到大量規限，令企業，特別是小型或微型企業成功批核申請的機會微乎其微，Reap Card能令中小企不用受限於傳統信貸審批過程，中小企只需提供相關業務資料和文件證明業務潛力，便可申請該卡以獲得短期即時信貸發展業務。

Reap Card設有自動支付分類及對帳功能，除了實體卡外，用戶可自行設立無限張虛擬或實體附屬卡予員工，用作繳付任何公司款項，例如員工報銷費用或是支付帳單費用，用戶亦可在附屬信用卡預設限額或支付限制，方便管理及控制預算。

現時Reap Card不設年費，成立至今已有過萬位客戶，交易額亦過10億元，當中以銷售及批發的客戶為主，佔整體約六至七成。

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編輯：曾樂詩

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