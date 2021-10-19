【小米造車】 小米汽車於2024年上半年正式量產 雷軍：做車不是為出風頭

小米集團（01810）董事長雷軍今日（19日）在投資者會議上表示，小米造車及團隊各項工作的進展都遠超其預期，預計小米汽車2024年上半年正式量產。受消息推動，小米曾高見22.65元，最多升6.1%，收報22.5元，升5.4%，成交額32.2億元。

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雷軍表示，做汽車業務並不是為「出風頭」，並指現時電動車已從機械產業轉變為信息產業，加上有同業已經在做相同產業，認為小米不做就會被淘汰，加上小米從智能手機到智能家居及智能辦公，屬全智能生態，若與電動汽車好好整合能有極強的擴張性。

雷軍透露，小米汽車於9月1日已在北京注冊，首個工廠會落戶在北京亦莊，目前已收到2萬份簡歷，到崗研發團隊453人。雷軍早前指，小米造車首期投資為100億元人民幣，預計未來10年投資額達100億美元。此外，雷軍將兼任智慧電動汽車業務的首席執行官。

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記者：郭秀慧