【賢行軼事@iM網欄】香港口罩業：產業轉型歷史又重演

一個產業，甚至一個經濟體的轉型可要花上幾代人的努力和經驗，還有特有的環境造就而成，幾十年所經歷的變化很多時足以編入史冊，那些血淚在教課書中輕描淡寫，但聽故事和親身經歷始終是兩回事。我有幸趕上香港家庭式工業的尾班車，小時候媽媽從製衣廠拿一些衣服回來，釘珠的工序可以在家裡做，便當作是課餘遊戲。然後香港經濟後續騰飛發展的故事大家都知道了，跟朋友說起，或許我們是香港最後的貧窮一代。

要觀察和體驗一個產業轉型發展，一般可能需超過十年，但這兩年世界的急劇變化加速了很多行業的轉型，其中一個讓我留意到的是口罩生產。香港口罩生產於不足兩年時間，已經歷了其他產業同樣經歷過的演進。

2020年2月，大家對口罩的需求突然爆發，本地存貨及生產速度根本應付不了需求，那時候消費者的需求簡單停留在，買不買得到而已。市面大部份的口罩都是外地輸入，初時其他國家和地區還未感受到事態嚴重，還會有貨源供港，那時消費者若有選擇的話，會是以產地來源為主，一時間都成為分辨日本、韓國、印尼等不同產地口罩的專家，更專業的便講求多少層防護的認證，口罩是否立體剪裁，這裡不詳細討論了，因為香港很多人已成為專家。但注意這階段無論有甚麼需求，主要還是在產品規格和品質上，就算追求某一地區的品牌，也是建基於品質，而且香港還只是不斷從外地輸入，並未具規模地建立屬於自己的產業，直至其他國家也面對疫情，自己的口罩需求也不能滿足，本地具規模的生產線便這樣被迫出來的。

初時的生產能力首要重視的是產能、速度和防護上的認證，先應付市民基本需求。有些生產商在宣傳時會拍攝自己的生產線，重點介紹是從哪裡購入機器等等。早前部份口罩生產商跟我分享，初時引入香港的部份生產線，現在回望其實真的不算是先進，但面對那時的形勢沒辦法。

這讓我想起香港和內地其他產業的發展雛型，如成衣業、電器，甚至手提電話，由代工生產 (OEM, Original Equipment Manufacturer) 和原廠委託設計代工 (ODM, Original Design Manufacturer) 開始，大家先重視生產力和品質。而對過往其他產業發展有所認知的必然知道劇情發展，有些生產商早已為建立自己品牌準備，不然直至需求得到滿足，市場產能過剩才計劃的話便已遲了。

從生產，尤其是代工生產轉型到建立自己品牌是兩個完全不同的思維模式，因為普遍生產

商是先鎖定訂單收入，再想辦法改善流程來降低成本來增加利潤，這是成本最小化 (Cost-minimization) 的思維模式，而建立品牌是可以將同一生產成本的產品，加上品牌效應從而提升價格和利潤的途徑，是追求利潤最大化 (Profit-maximization)。現時很多頂級品牌的創始人也從代工生產開始，但後來發現自己辛辛苦苦在工廠打造的產品，收取這麼少報酬，為何品牌可以賣得這麼貴，從而決心建立自己的品牌。

有朋友會問，口罩價值這麼低，只接近一元一個的水平，品牌投入的價值何在？但其實因為口罩單價低，價值更大。大家普遍接受一元，因為絕對價格低，若包裝精美，有不同顏色、圖案，例如專利卡通人物之類而需要多付一點，到兩元水平，還是可接受的。在設計上多化功夫，加點明星效應、廣告宣傳，建立足夠品牌力，售價提升到三元，相信亦大有消費者支持。雖然我只是在討論一到三元的口罩，但那已是三倍的收入，就算拿百分之三十的收入這麼大的比例來做品牌投放，還是非常划算。香港不同口罩製造商如何建立自己的品牌，有機會再另文分享。

從不足兩年的香港口罩生產發展，可以再次印證，很多發展，是環境迫出來的。很多機遇，是不斷重演的。雖然說每一次的經歷都不盡一樣，歷史還是能給予我們一點啟發，能預示到一定的軌跡。

作者_廖寶賢簡介： 行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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