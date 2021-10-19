【千手公關@iM網欄】天有不測之風雲 天文台自招風雨?

颱風「獅子山」在週末 (10月9日) 突襲，一覺醒來已掛起八號風球，由於已預早買了戲票，躲在戲院內也不失為打風的好節目。八號風球下，市面行人稀疏，途經某食店時，剛巧有途人向店員查詢是否營業，店員無奈地說:「天文台早上說考慮在中午改掛三號風球，之後改口說下午三、四點，然後又再延至黃昏，令我們大失預算，恐怕今天不能營業了，令人氣結的是風勢不大，但八號風球長掛，平白損失了一天生意！」

周末打風，上班一族不用抓緊八號風球生效及取消前的「黃金兩小時」趕着歸家或返回寫字樓，以為平靜的日子，誰知打開電視看風暴消息畫面上是訪問途人對掛起8號風球的意見，認為不似是八號的風力丶須要掛⋯網上也熱鬧非常，不少網民鬧爆天文台，既罵它前一天(10月8日)發布紅雨、黑雨警告慢幾拍，更不滿風暴消息混亂，有心水清的網民點算過，天文台預測考慮「落波」時間前後改了六次，揶揄天文台「考慮」了二十多小時才有決定。隨着科技及資訊發達，近年廣大市民個個是記者，甚至變成各種議題的「專家」。

惡劣天氣關乎人命、財產，天文台不斷發放最新訊息，讓市民及某些行業如公共交通機構等及早準備，原意是好的。惟天有不測之風雲，天文台縱有最精密的儀器，也未必能夠百分百準確預測風向及消散時間，故在發布消息時宜加倍謹慎。預測天氣由專業的科學人員負責，但說到大眾傳播，或許咨詢專業人員並預先擬定發布策略，或交由他們代辦更為穩妥。

送走「獅子山」兩天後 (10月12日)，颱風「圓規」來襲。天文台今次好像是長一智了，可是一句「至少日出前維持[八號風球]」，甚為突兀，網民又迅即起哄，笑虐一番。筆者直覺這是由英文翻譯至中文所引致的。天文台又愛用「初時」，「下午較後時間」等字眼，其實只要簡單用上淩晨、清晨、上午、中午、下午、黃昏、傍晚、晚上，再加上時間，不是更清楚易明嗎?

在一般市民眼中，天文台是權威，發布惡劣天氣警告以科學為基礎，但觀乎天文台預告「圓規」在中午十二時 (及後改作下午四時)「落波」，不免令人讚嘆大自然的奇妙。天文台在專注科學的同時，也應正視自身溝通的弱點，能與新聞官合力做好防風措施，不要自招風雨才好!

作者_也許（馮加宜）簡介： 資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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