  • 27°C
香港時間 : 20211019日 (二) 17:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【買樓理財】原打算投資市區樓　一原因轉買屯門樓　現賺近3厘租金回報

股樓投資 16:19 2021/10/19

分享：

屯門區擁多元化基建，加上受惠北部都會區發展，近期備受用家及投資者青睞，屢錄成交，近期有買家原打算在市區買樓投資，但現轉買屯門樓。中原地產袁銘鍵說，屯門華樂大廈低層E室，實用面積396平方呎，兩房間隔，原叫價425萬元，議價後以410萬元易手，實用呎價約10,354元。

代理續說，買家原打算購買市區新樓作長綫投資，但見新一份《施政報告》指，政府將重點發展新界北，認為區內物業未來租售潛力可看高一綫，遂決定趁早入市鎖定成本，而上址因可即買即收租，故即入市。參考同類單位市值月租，目前約9,500元至10,000元水平，以月租10,000計，可享近3厘的租金回報。

資料顯示，原業主於2011年10月以151萬元購入上址，持貨10年，現帳面獲利259萬元，物業期內升值約1.7倍。

【示範單位】星凱‧堤岸一房陪你睇　337呎型格「黑白灰」設計【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

同場加映﹕【青姐話】港股冇路捉 要谷定係縮

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 華樂大廈 屯門 中原地產

上一篇文章

【小米造車】 小米汽車於2024年上半年正式量產 雷軍：做車不是為出風頭

下一篇文章

【風電下鄉】啟動「風電伙伴行動」計劃 風電下鄉利規模效應
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【麥當勞 X MIRROR】登記為麥當勞APP會員 捐款20元 有機會獲MIRROR Be 3 Party門票一張（附手機教學圖）
【麥當勞 X MIRROR】登記為麥當勞APP會員 捐款20元 有機會獲MIRROR Be 3 Party門票一張（附手機教學圖）
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【青姐話】港股冇路捉 要谷定係縮
【青姐話】港股冇路捉 要谷定係縮
【大行點睇】滙豐指港股過度調整　兩大板塊尋寶推薦7股
【大行點睇】滙豐指港股過度調整　兩大板塊尋寶推薦7股
【樓市現象】卓爾居三房戶970萬易手　何解買家不惜賣九龍市區樓　決意搬入屯門？
【樓市現象】卓爾居三房戶970萬易手　何解買家不惜賣九龍市區樓　決意搬入屯門？
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光