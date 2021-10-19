【買樓理財】原打算投資市區樓　一原因轉買屯門樓　現賺近3厘租金回報

屯門區擁多元化基建，加上受惠北部都會區發展，近期備受用家及投資者青睞，屢錄成交，近期有買家原打算在市區買樓投資，但現轉買屯門樓。中原地產袁銘鍵說，屯門華樂大廈低層E室，實用面積396平方呎，兩房間隔，原叫價425萬元，議價後以410萬元易手，實用呎價約10,354元。

代理續說，買家原打算購買市區新樓作長綫投資，但見新一份《施政報告》指，政府將重點發展新界北，認為區內物業未來租售潛力可看高一綫，遂決定趁早入市鎖定成本，而上址因可即買即收租，故即入市。參考同類單位市值月租，目前約9,500元至10,000元水平，以月租10,000計，可享近3厘的租金回報。

資料顯示，原業主於2011年10月以151萬元購入上址，持貨10年，現帳面獲利259萬元，物業期內升值約1.7倍。

【示範單位】星凱‧堤岸一房陪你睇 337呎型格「黑白灰」設計【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映﹕【青姐話】港股冇路捉 要谷定係縮

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機