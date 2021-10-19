【Bitcoin ETF】美國首家比特幣ETF登場　非直接投資比特幣？圖解入場前5大不得不知

▲ 【Bitcoin ETF】美國首家比特幣ETF登場 非直接投資比特幣、有何需要注意？

由ProShares 發行的比特幣ETF（Bitcoin Strategy ETF，美：BITO）周二掛牌，為美國首家上市的比特幣掛勾ETF，令擁有美股投資帳戶的投資者，毋須設立加密貨幣錢包都可以參與比特幣相關投資，被外界視為比特幣走入大眾投資市場的機會。不過，BITO並非直接持有比特幣，而是投資芝加哥商品交易所（美：CME）上的比特幣期貨，風險和回報與直接持有比特幣並非一致，入場BITO前必須留意相關分別。

據ProShares 上載資料，BITO每基金單位資產淨值為40美元，也可視為產品起始價。

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持有愈長 偏離風險愈高

去年原油期貨價格大幅波動，波及部分原油期貨ETF價格暴瀉、甚至暫停交易，引發市場注意商品期貨ETF與持有商品現貨的分別，有關原則放在比特幣期貨ETF也適用。

不論以甚麼商品為投資標的的產品，投資期貨ETF須留意「正價差（Contango）」、「逆價差（Backwardation）」帶來的風險。不論出現「正價差」、「逆價差」，都會令期貨ETF價格中長期走勢和現貨價格走勢有偏差，投資者須留意當中風險。

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「正價差」代表遠期價格高於即月價格，如12月期貨價格較10月期貨價格高。由於期貨ETF 會持續投資，因此必然會在期貨合約到期前轉倉至較遠期的期貨合約，當不同月份期貨合約出現「正價差」，就會出現ETF發行人沽出較便宜合約，買入較貴價合約，「低賣高買」下帶來額外成本，蠶食回報。

相反，若商品處於「逆價差」的情況，ETF持有人可以受惠於不同月份合約價差。

雖然市場相對平穩時，正價差、逆價差幅度往往較少，對產品中長期價格影響相對較小，但應用數十年的原油都在去年出現期貨合約價格大亂，投資比特幣等新興和另類的投資產品，更加要留意。

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即使是原油期貨ETF 投資策略不同，正價差風險影響也可大不同，詳情可見【下一頁】

現貨、期貨ETF 陸續出現

自美國證交會（SEC）對比特幣ETF申請態度轉開放，愈來愈多ETF發行人有意推出與比特幣掛勾的產品，ProShares 為首家申請獲批的ETF發行人，並且投資期貨合約為策略，但公司並非唯一發行的比特幣掛勾ETF發行人。

在美國以外市場，如加拿大多倫多交易所已有投資實物比特幣的ETF發行。

在美國市場內，全球最大加密資產管理公司灰度投資（Grayscale）上周也傳出，申請將旗下比特幣基金轉為「現貨ETF」。比特幣交易所買賣產品增加，投資者能比較各款產品特性和成本。

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記者：麥德銘