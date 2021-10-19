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【恒大危機】 恒大向合生創展出售恒大物業 據報談判已暫停 傳未獲廣東政府支持

股樓投資 15:56 2021/10/19

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中國恒大（03333）向合生創展（00754）出售恒大物業（06666）51%股權的交易，最新消息指談判已暫停，原因是交易並無獲得廣東省政府支持，上述3間公司自10月4日起停牌，目前仍未復牌。

【監管風暴】 傳金融機構將受監管 內地正審查國有銀行 與恒大及螞蟻等民企關係【見下頁

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早前內媒報道，合生創展擬收購恒大物業約51%股份，獲恒大物業控股權。由於合生創展給恒大物業估值超過400億元，估計交易金額或超過200億元。恒大物業於去年12月上市，由於上市未夠一年，如要出售控股權，須取得聯交所同意。

同場加映﹕【青姐話】港股冇路捉 要谷定係縮

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記者：郭秀慧

恒大物業（06666） 收購 港股 恒大 中國恒大（03333） 合生創展（00754） 停牌

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