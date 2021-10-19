【iBond 2021】花旗料明年通脹升2.4% 跑贏iBond兩厘包底息

▲ 9月份CPI開始反映消費券等刺激，信銀國際的專家料上月本港通脹急升3.9%。

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政府統計處將於本周五（10月22日）公布9月份的消費物價指數（CPI），市料受惠電子消費券正式派發，帶旺經濟等刺激，上商及信銀國際齊料上月CPI升逾3%。至於放眼較長線，疫後全球供應鏈陷樽頸仍未解決，現再有能源荒，令通脹惡化，花旗已上調明年CPI的預測，由原本錄得2.3%升幅、現調升至2.4%，較iBond （04246） 保底息兩厘高。

不過，業界對9月份的CPI預測呈大分歧，升幅介乎1.7%到3.9%。最保守是大新 （02356） 、其高級經濟師溫嘉煒預計，9月份CPI按年只升1.7%。如以季度衡量， 預期第4季升2%。另方面，倘以全年來看，則預期今年全年升1.6%，明年回升至2%，及至2023年再收窄至僅升1.6% 。

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反觀，信銀國際經濟師李業勤博士最進取，預計9月份CPI急升3.9%，今年全年CPI升1.7%，明年再升約2%。而綜合4位名家的最新預估，當中有兩位已上調明年CPI的預測、皆料突破逾2%，包括上商研究部主管林俊泓料，9月份CPI升3.3%，而明年全年CPI則升2.2%、2023年更升2.4%。花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，預計第4季CPI錄得2.9%升幅才見頂，今年全年升1.9%，明年CPI則升2.4%。

此外，論及iBond債價，光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，港股近期止跌回升，市場避險情緒急降溫，料個別月份的通脹數據，對iBond債價影響不大，相信短期內的高低位介乎103.5元至104元上落。不過，眼下仍處於低息環境，官債有兩厘墊底息，不妨繼續持有至臨近聖誕坐享首次派息。

然而，溫傑補充，若通脹持續升溫，或刺激官債將反覆上試105元高位，屆時捧場客才值得高沽。

而據經濟通的資訊，iBond自6月24日在港交所 （00388） 掛牌至今，最高曾見104.05元，低見102.8元，今日尾市（19日）報103.65元，無升跌。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪