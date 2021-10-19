張敬軒攀上64層高避雷針為演唱會宣傳 推慈善NFT作競投 起標價10萬港元

NFT（非同質化代幣） 熱潮席捲全球藝術界，香港也出現愈來愈多的NFT成交，早前名導王家衛首次以NFT形式，出售電影《花樣年華》從未曝光片段，片段長1分32秒，是張曼玉與梁朝偉作對手戲，NFT名稱為《花樣年華 – 一剎那》，最終在蘇富比以428萬元成交。而歌手張敬軒最近也推出本地首個結合紅館演唱會體驗的慈善NFT拍賣作品，起標價錢由 10 萬港元起。



為慶祝入行20週年，張敬軒將於今年十二月再度在紅館舉行十場演唱會。為挑戰自我尋求突破，有畏高症的他，在知名創意團隊AllRightsReserved（ARR）策劃及國際認可攀爬教練支援下，登上離地246米（約64層高）避雷針，拍攝宣傳照片及影片，同時在塔頂錄下入行二十年的神秘感言，鑄成世上只有一枚的NFT（Non-fungible token，非同質化代幣），成為本地首個結合紅館演唱會體驗的慈善NFT拍賣作品。

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作為是次慈善拍賣的唯一拍品，這枚NFT記錄了張敬軒驚險攀登後，獨自一人站在避雷針上不足半平方米平台的畫面，身後便是數之不盡的商業區高樓大廈，一直伸延到維多利亞港岸邊，在淡黃色的黃昏日光映照下，凸顯出這個國際金融中心的獨特魅力。面對這個常人無法得見的絕景，他將自己來港拼搏多年的感想，濃縮成一段簡單但意味深遠的說話，上載Solana（SOL）區塊鏈永久保存，留待有緣人傾聽。

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這枚獨一無二的NFT，由即日（10月19日）起一連七日，於原創作品交易平台FWENCLUB接受公開競投。勝出的拍賣者將可獲得絕密感言的唯一擁有權，同時可以得到兩張演唱會尾場第一行最佳觀賞角度座位，並獲邀搶先預覽演唱會正式綵排，屆時張敬軒更加會透過耳機獨家獻唱。這亦將會成為香港首個結合紅館演唱會體驗的慈善NFT拍賣，為香港及加密貨幣發展史寫下新的篇章。

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拍賣所得收益在扣除平台費用後，將會全數撥捐張敬軒本人指定的三間慈善機構，分別是「母親的抉擇」、「大樹下善待動物庇護站」及「愛培自閉症基金」。他表示，自己過去一直都有支持「母親的抉擇」的工作，認為她的作用在香港是無可取代；「大樹下善待動物庇護站」一直致力拯救和照顧被遺棄的動物；「愛培自閉症基金」長期為有自閉症譜系障礙兒童的家庭及人士提供幫助和支援。

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同場更有四款全球各限量一個的NFT作無聲拍賣（Silent Auction），為張敬軒在塔頂拍攝的珍貴相片，極具收藏價值之餘，勝出拍賣者分別可獲兩張12月31日晚場次的第一行最佳觀賞座位，並與張敬軒見面及合照。



同時，張敬軒也推出限量1,000套NFT收藏卡，包括4條影片及20張數碼相片，全部是他在攀登挑戰時的幕後花絮，日後將不會以任何形式再版。NFT收藏卡將於周五（22日）中午12時於FWENCLUB平台公開發售，售完即止。

今次製作團隊花費大量時間，尋找可以合法攀登的地標建築物，最後獲利園答應只要做足認可安全措施，就可以攀上位於利園一期、逾 246 米的避雷針拍攝。為確保安全，張敬軒事前接受國際級攀爬教練的訓練，先後通過室內攀石、室外攀山特訓，並在專業人士陪同下進行，甚至為此購買了保額逾億元的保險。

張敬軒首個結合紅館演唱會體驗「慈善 NFT 拍賣 」－ 入行二十年絕密感言

拍賣開始時間： 香港時間2021年10月19日中午12時

拍賣結束時間： 香港時間2021年10月25日下午1時

數量： 1件

起標價錢： 10萬港元

拍賣網址： fwenclub.com

張敬軒首個結合紅館演唱會體驗「 NFT 無聲拍賣」

拍賣開始時間： 香港時間2021年10月19日中午12時

拍賣結束時間： 香港時間2021年10月25日中午12時

數量： 4件

起標價錢： 1萬港元

拍賣網址： fwenclub.com

張敬軒 20 週年演唱會限量 NFT 收藏卡

公開發售時間： 香港時間2021年10月22日中午12時

數量： 1,000套，每套3張

售價： 599港元

發售網址： fwenclub.com

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記者：陳詠妍