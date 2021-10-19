【人工智能】打破刻板印象　AI加速創作助企業大膽創新

▲ Adobe Experience Manager 策略暨產品行銷總監Elliot Sedegah近日指出，AI並非外界所想的會導致構想及創新退化，反而可以有助打破企業內各自獨立運作的部門組織，將不同部門的人才聯繫起來。

人工智能（AI）近年成為熱門技術，企業進行數碼轉型時都紛紛應用。不過，外界仍有不少人對AI停留單一化﹑會扼殺創造力的刻板印象，深怕AI及自動化會阻礙創意發展。近日就有專家指出，適當運用AI可加速創作過程，協助企業推出更創新、大膽的策略，更集中時間和資源，創造出更好的產品去提升消費者的體驗。

【商業數據通】應科院夥金融機構、飲食及物流平台 研AI模型助中小企加快融資

【Facebook】Facebook被揭AI無法偵測仇恨言論 高層發文反駁

疫情下，商業世界加速數碼轉型，更開始關注自動化及創意之間的聯繫。Adobe Experience Manager 策略暨產品行銷總監Elliot Sedegah近日指出，AI並非外界所想的會導致構想及創新退化，反而可以有助打破企業內各自獨立運作的部門組織，將不同部門的人才聯繫起來。

他指出，AI可同時引入連接業務流程的新協作模式，讓企業領導可更全面了解現時的客戶體驗策略，而將其轉變為更大膽的行銷活動、新型應用程式和服務，得以令客戶重新思考品牌對他們的定義。換言之，企業能利用AI快速打造個人化和擴展計劃，避免低效率的情況發生。

而在企業嘗試利用AI和自動化之前，需先明白創意的基本概念，並了解創意及卓越的客戶體驗帶來的意義和影響。尤其在行銷部門以創意視為獨立的商品很常見。

工作流程自動化 擺脫乏味

在很多情況下，企業容易花太多時間令行銷架構完全圍繞在工作流程及內容上，令原本的創作心態受限，導致優秀的構想和創意未有機會實施，甚至令創意團隊感到受阻或被邊緣化。

反之，透過利用AI去輔助工作，將工作流程自動化，可使員工擺脫乏味以及重覆性的工作，例如智慧物流，以智能化的設備和系統，去替代人工完成物流周期的各個環節。轉把時間與精力都投入在其他機器不能取代的細節，能更深入集中思考更重要的事物，刺激思維產生新想法，有助增加員工的創造力，提升消費者的滿意度。

超市引入AI智慧貨架 迎合消費者需求

另透過AI和自動化，還可以更好地與客戶建立連繫，根據客戶的偏好資料數據去組合，重新混合和重用創意資產。

舉例指，早前有海外連鎖超市Kroger推行智慧貨架，導入既有的 AI 套件，開發出專屬的 App，當消費者走進賣場開啟App時，就能在經過適合自己的商品時，看到屬於自己的客製化圖標，讓消費者更容易找到符合需求的商品。

因此，AI不會局限創意性，而是能加快效率，促進不同團隊間合作，能讓員工在固有框架外，有額外的空間和精力去發揮創意。此外更可增加員工凝聚力，員工更願意在能提供足夠的創造環境的機構工作，減低離職率，形成積極的工作環境。

企業如何有效應用AI：

1/ 讓工作流程自動化 2/ 員工將更多時間與精力投入創新 3/ 提升消費者體驗 4/ 連繫組織人才，革新協作模式 5/ 提升品牌形象

資料來源：Adobe

【翻譯服務】照顧小眾？ 微軟的AI翻譯服務支援100種語言及方言

責任編輯：黃顯晴