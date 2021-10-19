  • 26°C
香港時間 : 20211019日 (二) 19:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】騰訊公布 掌紋驗證身份專利

股樓投資 17:54 2021/10/19

分享：

內地天眼查App顯示，騰訊(00700)旗下騰訊科技（深圳）有限公司在今日申請公布「掌紋識別方法、裝置、計算機設備及存儲介質」專利，申請公布號為CN
113515987A。騰訊全日收報499元上升0.4%。

【第4季部署】第4季 值得吸納的10大新經濟股   詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

專利摘要顯示，該方法避免了由於手掌顯示方式不滿足要求而影響掌紋識別結果，豐富了融合掌紋特徵中包含的特徵，提高掌紋識別的準確性，實現對用戶的身份驗證。

【阿里巴巴 9988】 紫光集團破產重組 傳阿里巴巴有份競標參與   詳情請看【下一頁

早前有媒體報道，微信近期正在內測一項名為「刷掌支付」的全新支付方式，由騰訊優圖和微信支付聯合推出，用戶可以在刷臉支付設備上直接體驗刷掌支付。騰訊曾回應稱，刷掌支付僅為微信內部技術預研，未開啟測試，目前無應用計劃。

同場加映  【青姐話】港股冇路捉 要谷定係縮

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【麥當勞 X MIRROR】登記為麥當勞APP會員 捐款20元 有機會獲MIRROR Be 3 Party門票一張（附手機教學圖）
【麥當勞 X MIRROR】登記為麥當勞APP會員 捐款20元 有機會獲MIRROR Be 3 Party門票一張（附手機教學圖）
【大行點睇】滙豐指港股過度調整　兩大板塊尋寶推薦7股
【大行點睇】滙豐指港股過度調整　兩大板塊尋寶推薦7股
【樓市現象】卓爾居三房戶970萬易手　何解買家不惜賣九龍市區樓　決意搬入屯門？
【樓市現象】卓爾居三房戶970萬易手　何解買家不惜賣九龍市區樓　決意搬入屯門？
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【青姐話】港股冇路捉 要谷定係縮
【青姐話】港股冇路捉 要谷定係縮