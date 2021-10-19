【騰訊700】騰訊公布 掌紋驗證身份專利

內地天眼查App顯示，騰訊(00700)旗下騰訊科技（深圳）有限公司在今日申請公布「掌紋識別方法、裝置、計算機設備及存儲介質」專利，申請公布號為CN

113515987A。騰訊全日收報499元上升0.4%。

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專利摘要顯示，該方法避免了由於手掌顯示方式不滿足要求而影響掌紋識別結果，豐富了融合掌紋特徵中包含的特徵，提高掌紋識別的準確性，實現對用戶的身份驗證。

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早前有媒體報道，微信近期正在內測一項名為「刷掌支付」的全新支付方式，由騰訊優圖和微信支付聯合推出，用戶可以在刷臉支付設備上直接體驗刷掌支付。騰訊曾回應稱，刷掌支付僅為微信內部技術預研，未開啟測試，目前無應用計劃。

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