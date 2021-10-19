【ET講股通】孫運喜：壞消息抗體？（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今早高開後升幅擴大，曾升近400點高見25808點，恒生指數收報25787點，升377點，成交1205.8億元。港交所 （00388） 升逾2%；小米 （01810） 升半成；安踏 （02020） 倒升逾3%，騰訊 （00700） 股價發力試穿500元關。港股後市勢頭好轉？iMoney主編孫運喜指市場上揚短綫或有「壞消息抗體」，留意《ET講股通》分析。

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00：00 - 港股今日市況速覽 友邦、小米跑贏大市

02：08 - 大市上揚 市場有壞消息抗體？

02：49 - 壞消息一：中美經濟數據未如理想

04：07 - 壞消息二：疫情憂慮再燃 英國疫情連續五日4萬宗以上

05：46 - 壞消息三：聯儲局主席鮑威爾股市大跌前拋售大量股票

08：06 - 觀眾問股：中芯國際 （00981） 26.6元有貨可返家鄉？

10：56 - 觀眾問股：福萊特玻璃 （06865） 可重上42.5元？

14：04 - 觀眾問股：吉利汽車 （00175） 前景如何？有回吐壓力？

16：50 - 觀眾問股：銀河娛樂 （00027） 現價可入手？

20：33 - 觀眾問股：兗州煤業 （01171） 走勢如何？

23：06 - 港股收市市況速報 如升到26000點可能有回吐

26：34 - 股票推介：上海實業 （00363）

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《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目中表示，今日港股反覆向好，午後升幅維持在逾300點以上，主因幾類股份表現佳，特別是保險股如友邦 （01299） 和平保 （02318） 跑贏大市，小米 （01810） 亦勁升，但之前輪流炒的金融股和石油股回吐。

壞消息下升市 惟成交不多動力弱

今日市場不乏壞消息，但大市仍有不錯升幅，似有壞消息抗體。壞消息包括︰一、中美經濟數據︰中國上季GDP僅增長4.9%，之前美國的工業生產亦意外下跌。二、疫情︰近日疫情憂慮重燃，英國連續5天新症均超過4萬，內地自駕遊相關疫情擴散至7個省市包括北京。三、儲局主席鮑威爾不利傳聞，美國有報道指他也涉嫌炒股，惟未經證實，也未見主流媒體報道。

恒指全日升377點，報25787點，升穿50天綫，惟成交僅1,206億元，上升動力一般。在成交不多下，恒指今日升市可能與外圍資金流向有關，包括︰一、美滙指數回落至94以下，有利港股；美10年期債息亦低於1.6厘，有利科技股，恒生科指升逾3%，並升穿保歷加通道頂部及50天綫，短綫有喘穩迹象。由於大市成交未配合，暫不宜對升市有太大期望，留意26000水平時壞消息抗體作用會否減弱，甚至出現回吐。

潛力股留意上海實業 市盈率低

至於今日潛力股，資金輪流炒，水向低流，可留意一些平價股，如上海實業 （00363） 。公司市盈率（PE）僅約3倍，可能與涉及地產業務有關，股息有8厘，彭博社綜合4間券商的目標價為15元，今日收報11.8元，潛在一定上升空間。技術走勢來說，股價亦一直沒跌穿前浪底等重要低位，並沿200天綫上升。

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