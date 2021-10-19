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【阿里巴巴 9988】 紫光集團破產重組 傳阿里巴巴有份競標參與

股樓投資 15:26 2021/10/19

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曾揚言收購台積電的內地半導體企業紫光集團，去年因陷入債券違約並破產重組。集團周一（18日）表示，將引入有實力的戰略投資者，是未來紫光集團司法重整能否成功的關鍵，目前共有7家戰略投資者報名參與。

【濠賭股】 珠澳放寬通關 周二開始無須隔離14日 濠賭股應聲彈【見下頁

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集團沒有指明具體參與重組的投資者，但據內媒引述消息報道，該7家戰略投資者包括阿里巴巴（09988）、代表廣東國資的廣東恒健、北京地方國企北京電控、代表無錫國資的無錫產業發展集團、兩家投資機構聯合組成的智路建廣，央企中國電子信息產業集團，武岳峰科創與代表上海國資的上海國盛組成的聯合體。

紫光集團被視為內地半導體「國家隊」，去年驚傳債務高達上千億元人民幣，並連續發生到期債務實質違約、所發行債券價格暴跌、主體信用評級被下調等情況。至今年7月，集團收到北京市第一中級人民法院送達的通知書，相關債權人以紫光集團不能清償到期債務，資產不足以清償全部債務且明顯缺乏清償能力，具備重整價值和重整可行性為由，向法院申請破產重整。

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記者：郭秀慧

收購 阿里巴巴－SW（09988） 經濟 阿里巴巴

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