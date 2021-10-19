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美國因後勤問題 缺席阿富汗問題三方擴大會議

環球政治 15:01 2021/10/19

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阿富汗問題三方擴大會議原定今日（19日）於俄羅斯舉行，參與國家包括中國、美國、俄羅斯及巴基斯坦。但美國國務院發言人稱由於後勤問題，美方不會出席阿富汗問題三方擴大會議，但仍讚揚會議具建設性。

北韓疑試射彈道導彈 兩年來首次 【下一頁】

俄羅斯今年3月主辦了阿富汗問題會議，中國、美國、俄羅斯及巴基斯坦當時發表聯合聲明，呼籲當時交戰的阿富汗政府軍及塔利班達成和平協議。

俄羅斯衛星通訊社報道，莫斯科今日會舉行阿富汗問題三方擴大會議，周三（20日）則會舉行另一場「莫斯科模式」阿富汗問題磋商會議。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）周一（18日）表示，三方擴大會議是一個有效、富建設性的會議，美方一直期待能參與其中。但普賴斯表示由於後勤方面的困難，美方本周無法出席於俄羅斯的會議。

美軍誤炸阿富汗平民 擬向遇難者家屬發慰問金 【下一頁】

但普賴斯沒有詳細說明，美國在後勤方面遇到哪些具體挑戰。當媒體問及美國是否支持阿富汗問題的討論進程時，普賴斯明確表示支持。

雖然俄羅斯政府將塔利班列為恐怖組織，並禁止塔利班於俄羅斯境内活動。但俄羅斯早前透露塔利班已應俄方邀請，同意出席周三的會議。

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責任編輯：鄭錦玲

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