富時100財務總監：供應鏈危機最少維持至2023年

英國多個行業出現人手短缺，嚴重影響當地供應鏈。德勤對多間企業、包括18家在富時100指數上市公司的首席財務總監，而最新調查發現，大多數企業承認受人手不足影響，亦認為英國企業面臨供應鏈中斷及勞力短缺所夾擊，最快於2023年初才會緩和。

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德勤（Deloitte） 在最新一季度調查顯示，4分3的大型企業財務總監（CFO）於過去3個月曾經歷勞動力短缺問題，亦有73%受訪CFO預料未來一年人手不足的情況會持續。

此外，有59%的CFO表示，企業曾面對不同程度的供應鏈中斷問題；而隨著經濟從新冠肺炎疫情開始復甦，勞動力短缺及供應鏈中斷或使企業無法跟得上民眾需求。

52%的CFO指出，由於原材料及勞動力短缺，調低對需求復甦預期，預料最快在明年或以後、產品及服務的需求才會恢復至疫情爆發前水平。只有41% CFO表示，民眾對其企業產品或服務需求已回復至疫情前。

受訪CFO亦認為，英國企業所面臨的勞力短缺及供應鏈中斷的雙重打撃，最快要在2023年初才會緩和。

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德勤高級合夥人兼行政總裁休斯頓（Richard Houston） 表示，受訪的CFO正應對勞動市場短缺及供應斷中斷雙重打撃。除疫情影響外，氣候變化亦是一個各CFO所考慮的重要風險問題。

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責任編輯：郭麗明