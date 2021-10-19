【混合辦公】疫情後需求急升　共享辦公室集團IWG拓大灣區市場（多圖）

▲ 駐港經理Paul MacAndrew受訪稱對大灣區的發展前景有一定信心，集團亦有意積極計劃拓展粵港澳大灣區，包括澳門等城市，也會是未來發展的重心。

自疫情後，企業採用混合工作模式的趨勢有明顯增長，更有不少選擇進駐共享辦公室，提升辦公靈活度。經營共享辦公室的IWG集團日前更選址香港擴充業務，駐港經理Paul MacAndrew受訪稱，其辦公空間在疫情後的需求量創新高，未來將以粵港澳大灣區為重點發展市場之一，繼續拓展旗下品牌業務。

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有不少專家分別指出，企業難以完全回到疫情前的辦公方式，因此混合工作模式能為員工和企業視乎需要，去靈活調整工作地點。Paul MacAndrew表示，雖然在疫情下，不少企業員工採取在家工作模式，惟因為在香港的居住面積普遍較小，可能不利於在家辦公，而採用混合辦公模式則比較彈性，也是全球化趨勢。

設專屬Apps 助靈活調配資源

所以該集團早前亦選擇在港擴闊版圖，開設第3間旗艦品牌「Signature」的辦公中心，並看好東九龍成為香港主要商業區的市場潛力。據悉，其客戶包括跨國企業、本港初創、銀行、零售和金融科技等行業。他又表示：「相比以往傳統辦公室，共享辦公室更為彈性，沒有綁死約。」即租約長短跟工作空間大小，可因應顧客需求而作出調整。

目前IWG在大灣區開拓的辦公點，包括Spaces及Regus等品牌，已增至32個。他表示，對大灣區的發展前景有一定信心，集團亦有意積極計劃拓展粵港澳大灣區，包括澳門等城市，也會是未來發展的重心。雖然暫未能透露具體詳情，但他表示，不排除通過特許經營（franchise）或合作夥伴（partnership）等形式拓展。

受疫情持續影響下，加速企業轉向採納混合工作模式，未來辦公室型態將大量依賴科技。他又表示，集團亦又採納科技加入管理，為客戶設有專門的應用程式（App），善用閒置辦公空間，更靈活調配資源。舉例指，其應用程式可讓客戶查看辦公室使用情況，或提供預約服務，因應情況選擇工作地點。

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採客製化服務策略吸客 擺脫固定規限

現時共享辦公室業務市場的激烈競爭，Paul MacAndrew提到，「Signature」辦公中心除了設有商務休息廳、茶水間、會議室等設施，還特別加入「Design Your Office」服務作吸客策略，讓顧客自行選擇打造自己專屬的辦公室。

他解釋，「Design Your Office」即擺脫以往對辦公室場所的固定規限，無論是辦公桌﹑座椅﹑儲物櫃或是會議桌等，都能讓顧客在專有的辦公家具庫中選擇訂製。舉例指，即使細至一張茶几或小圓凳都可讓顧客決定挑選。

雖然當中需要另收安裝費用，不過可節省重新裝修新辦公室環境的開支，因此受到顧客歡迎。他指：「當中的設施擺件由供應商所提供，家具設備都是可供顧客免費使用，令到顧客可以在不用花裝修費用的情況下，打造自己喜歡的辦公空間風格。」

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記者：黃顯晴