【Spotify】Spotify擬增聘數百名員工　助擴大廣告客戶收入

▲ Spotify擁有 3.65 億每月活躍用戶，當中有 2.1 億藉廣告收聽音樂。（法新社圖片）

串流音樂平台Spotify透過付費的用戶訂閱服務，以及和向非付費用戶播放廣告，賺取收入。隨着廣告業務收入漸回復，該平台計劃僱用數百名員工，提高其位於歐洲和其他地方廣告業務。

有分析師指，廣告不但為平台創造收入，更是降低成本。皆因會減少播放的歌曲，從而降低版稅。

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據路透社報道， Spotify擁有 3.65 億每月活躍用戶，當中有 2.1 億藉廣告收聽音樂，約佔其總收入 12%。而用戶多靠收聽廣告的模式，使用服務。故其計劃擴大廣告客戶的業務。

Spotify 廣告業務負責人 Lee Brown 指：「我們現正擴大位於歐洲、澳洲、加拿大的廣告業務市場的員工數目，並將增加逾7成。」

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該平台的非月費用戶佔比高。 Lee Brown認為長遠而言，廣告佔其總收入不足1成的情況不再，故正投資該業務。更透露，平台聘請一位擁有 25 年國際銷售經驗的廣告業高層，負責領導其國際銷售團隊。惟沒有透露姓名。

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責任編輯：馬意文