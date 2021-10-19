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【加密貨幣】港產平台推穩定幣USDT定存、聲稱至少8厘　下月再推NFT交易平台

Hot Talk 14:27 2021/10/19

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【加密貨幣】港產平台推穩定幣USDT定存、至少8厘　下月再推NFT交易平台

本港加密貨幣平台CoinUnited.io 聯合創辦人盧鉅麒（Angus）表示 ，旗下電子錢包已支援超過5000種交易貨幣，除了交易、跨鏈提存外，亦提供定息服務，例如儲款美元穩定幣（ USDT ）可以賺取平均年化率8厘至13厘利息。 盧鉅麒又透露，最快下個月會推出NFT交易平台，明年第一季推出加密貨幣信用卡。

近年非同質化代幣NFT（Non-Fungible Token）頗為盛行，執行董事黃啓亮表示，公司至2017年開始接觸NFC市場，擁有超過2000項NFC藝術品，累計投資額超過1000萬美元，公司更擁有著名meme柴犬Kabosu的「Shocked Doge NFT」系列的其中一張照片，是公司在今年6月以25枚ETH（約8萬美元），早前同系列另一款「Feisty Doge NFT」拍賣市場成交價高達1.1億美元。

盧鉅麒指，CoinUnited.io在香港營運數十部虛擬貨幣自動櫃員機，支援用戶以現金購買BTC比特幣、ETH以太幣、LTC萊特幣、DogeCoin 狗狗幣，此外客戶可透過ATM賣出虛擬貨幣，並轉賬至銀行戶口，每日提款上限10萬元。

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記者：李哲毅

虛擬貨幣 萊特幣 比特幣

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