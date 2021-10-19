日本為期12日選舉宣傳展開 自民黨支持度下跌

日本新任首相岸田文雄上台後，隨即公布國會大選即將於10月31日舉行。為期12日的選舉宣傳期正式展開，然而最新民調顯示，岸田文雄及所屬政黨自民黨的支持度下滑，或會影響選情。

岸田文雄就任日本首相 本月底舉行大選（第三版） 【下一頁】

日本大選的選舉宣傳期於周二（19日）正式開始，相隔4年再次敲響選戰戰幔。今次大選共9個政黨派員出選，約1,050人爭奪全日本289個小選區及11個分區比例代表議席，合共465席。

執政黨自民黨黨總裁兼日本新任首相岸田文雄提出政綱，為應對新冠肺炎疫情帶來的影響，承諾確保病床數目，並制定大規模經濟對策。同時，岸田文雄提「新資本主義」，通過增長與分配的良性循環提升中間階層的收入。

反對黨立憲民主黨的黨代表枝野幸男則批評，自民黨的安倍經濟學導致貧富差距固定化和加劇貧困，主張讓富裕階層與大型企業承擔相應負擔，將收入重新分配予低收入人群。

岸田文雄擊敗河野太郎 將成日本新首相（第三版） 【下一頁】

大選焦點將落在自民黨及盟友公民黨會如何承諾，帶領日本民眾應對新冠疫情。另一方面，今次大選亦是對持續近9年，安倍晉三及菅義偉執政的檢視。反對派批評，封政聯盟未有改善民眾生活，以及在疫情期間保護民眾。

日本放送協會（NHK）最新民調指出，岸田文雄的支持度下跌3個百分點至46%，自民黨的支持度更是跌穿40%，僅得38.8%。最大反對黨立憲民主黨在民調仍大幅落後，僅得6.6%支持率。自民黨預計仍會大選中獲勝，但議席數目估計會減少。

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責任編輯：吳漢培