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北韓疑試射彈道導彈 兩年來首次

環球社會熱點 15:39 2021/10/19

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南韓、美國和日本三方情報官員在南韓首爾周二（19日）舉行閉門會議，討論北韓局勢問題。北韓同日早上向東海方向發射最少1枚導彈，南韓軍方初步判斷為彈道導彈。若南韓軍方判斷屬實，是次為北韓距離2年後，再度發射同類導彈。

北韓士兵上演「鐵拳」show 金正恩拍手大讚（多圖） 【下一頁】

南韓聯合參謀本部周二證實，北韓當日早上約10時17分向東海海域發射不明飛行器，為北韓今年第8次試射導彈。導彈射程達450公里，南韓軍方尚未公布具體資訊，但初步判斷北韓試射潛射彈道導彈。

南韓聯合參謀本部表示，南韓軍方正密切關注動向，保持高度戒備態度。南韓和美國軍方正分析北韓導彈射程和射高等資訊。北韓上次試射潛射彈道導彈為2019年期間，而上月4次發射的分別為新型遠端巡航導彈、鐵路機動彈道導彈、高超音速導彈和地對空導彈。

北韓試射新研發防空導彈 一個月內4度 【下一頁】

南韓國家情報員院長樸智元、美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）和日本內閣情報官瀧澤裕昭於周一舉行閉門會議。3方的北韓核問題代表亦將在華盛頓，於當地時間周二（19日）舉行會談。

《韓聯社》分析指，北韓選擇在南韓、日本和美國3方情報部門會談的背景下發射導彈，目的在於吸引外界關注，但亦不排除是按照新武器研發計劃發射。

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責任編輯：李俊儀

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