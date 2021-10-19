【零售科技】步伐落後對手？　Tesco首間無人店倫敦開幕

▲ 大型超市Tesco在倫敦開設其首間無人店。（法新社圖片）

無人店在歐美市場愈開愈多，今日大型超市Tesco亦會在倫敦開設其首間無人店。顧客不需經過收銀處、掃瞄，即可完成購物過程。

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Tesco有不少競爭對手已開辦無人店，今次Tesco才開設其第一間無人店，會否已落後於整個行業？不過，有分析認為，最重要是Tesco能否藉此取得有用的數據，並加以利用。

綜合外電報道，Tesco的無人店名為「GetGo」。光顧的消費者，只需擁有Tesco的手機應該程式，即可在店內揀選所需貨品，然後直接取貨離店。Tesco指，此店的營運結合鏡頭及重量傳感器，顧客取走的貨品價格，將會直接在手機應該程式內扣除。客戶將會在離店的數分鐘內，獲得收據。

零售分析機構 Retail Economics行政總裁Richard Lim指，Tesco的開店決定反映了行業正朝向無人店方向發展。他認為關鍵在於Tesco在掌握客戶數據時，如何帶來最大的效益。

他進一步解釋，該公司的 Clubcard 計劃已經在其應用程序上擁有 660 萬用戶，因此在利用有關客戶購買甚麼產品，或購物習慣等信息，以個性化購物體驗的方面，Tesco則「遙遙領先」其他對手。

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責任編輯：葉泳珊