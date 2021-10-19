吉利汽車（00175）目標價石Sir睇30元 點擊看買賣策略 股市 13:50 2021/10/19 分享： 汽車股板塊造好，普遍升逾1%。石Sir推介比亞迪 （01211） 之餘，亦看好吉利 （00175） ，買賣策略如何？立即點擊收看／收聽。 *重溫《石Sir午市閒談》足本版*【按此】 *重溫《ET開市直擊》陳政深分析新能源汽車板塊*【按此 - 附Time code】 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 贛鋒鋰業（01772）跑贏大市升逾2% 走勢點樣睇？ 今日 贛鋒鋰業（01772）跑贏大市升逾2% 走勢點樣睇？ 新能源汽車板塊維持升勢 比亞迪（01211）係咪買入時機？ 今日 新能源汽車板塊維持升勢 比亞迪（01211）係咪買入時機？ 航運股繼續造好 中遠海控（01919）現價位可買入？ 今日 航運股繼續造好 中遠海控（01919）現價位可買入？ 李寧2331股價再躍動 業務增長俏話你知買賣策略 2021/10/18 李寧2331股價再躍動 業務增長俏話你知買賣策略 有色金屬股造好 金價、銅價前景樂觀？ 2021/10/18 有色金屬股造好 金價、銅價前景樂觀？ 你可能感興趣 贛鋒鋰業（01772）跑贏大市升逾2% 走勢點樣睇？ 今日 13:39 贛鋒鋰業（01772）跑贏大市升逾2% 走勢點樣睇？ 新能源汽車板塊維持升勢 比亞迪（01211）係咪買入時機？ 今日 12:42 新能源汽車板塊維持升勢 比亞迪（01211）係咪買入時機？ 航運股繼續造好 中遠海控（01919）現價位可買入？ 今日 12:30 航運股繼續造好 中遠海控（01919）現價位可買入？ 最新專欄文章 更多 航運股見頂未？太平洋航運（02343）睇高一線！ 今日 航運股見頂未？太平洋航運（02343）睇高一線！ 贛鋒鋰業（01772）跑贏大市升逾2% 走勢點樣睇？ 今日 贛鋒鋰業（01772）跑贏大市升逾2% 走勢點樣睇？ 新能源汽車板塊維持升勢 比亞迪（01211）係咪買入時機？ 今日 新能源汽車板塊維持升勢 比亞迪（01211）係咪買入時機？ 航運股繼續造好 中遠海控（01919）現價位可買入？ 今日 航運股繼續造好 中遠海控（01919）現價位可買入？ 李寧2331股價再躍動 業務增長俏話你知買賣策略 2021/10/18 李寧2331股價再躍動 業務增長俏話你知買賣策略 目標價 板塊 汽車股 吉利汽車（00175） 汽車