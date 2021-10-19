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吉利汽車（00175）目標價石Sir睇30元　點擊看買賣策略

股市 13:50 2021/10/19

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汽車股板塊造好，普遍升逾1%。石Sir推介比亞迪 （01211） 之餘，亦看好吉利 （00175） ，買賣策略如何？立即點擊收看／收聽。

*重溫《石Sir午市閒談》足本版*【按此】

*重溫《ET開市直擊》陳政深分析新能源汽車板塊*【按此 - 附Time code

欄名 : 3分鐘睇股

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